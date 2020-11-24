В Україні підписали меморандум про безбар'єрну архітектуру – Зеленська

Перша леді Олена Зеленська повідомила про підписання Меморандуму про розвиток безбар’єрної архітектури.

Як передає Укрінформ, про це дружина Президента повідомила у Фейсбуці.

"Сьогодні ми зробили важливий крок у напрямку розбудови інклюзивного простору в Україні – підписали Меморандум про розвиток безбар’єрної архітектури. Що це означає та чому це важливо? Звичні для багатьох із нас речі – працювати в офісі, відвідувати музей чи театр – для людей з обмеженою мобільністю майже недоступні саме через архітектурні бар’єри. Основна мета укладеного Меморандуму – забезпечити кожній людині повну доступність будь-якого громадського закладу та транспорту, побудувати інфраструктуру, яка сприятиме руху та розвитку соціально активного життя", - розповіла Зеленська.

Перша леді подякувала меру міста Славутича, який зголосився реалізувати пілотний проєкт за підтримки Мінрегіону - упродовж наступних чотирьох років Славутич має стати повністю безбар'єрним для кожного.

"Цей проєкт відкритий і для інших міст та ОТГ, будь-яке реалізоване безбар'єрне рішення – це нові знання, які ми зможемо застосувати в Україні", - зазначила Зеленська.

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Дружина Президента відзначила, що Меморандум – це впевнений крок до безбар’єрного майбутнього України – країни, в якій немає бар'єрів для життя та реалізації кожного українця.

Як повідомляв Укрінформ, дружина Президента України Олена Зеленська закликала взяти участь у благодійному продажі дитячих робіт, аби зібрати кошти на будівництво майданчика для дітей з особливими потребами.