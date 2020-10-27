Експерти обговорюють запровадження інклюзивних програм на Донбасі

Громадські активісти розпочали триденну експертну дискусію про запровадження інклюзивних програм в Україні, зокрема, в рамках реінтеграції окупованих територій на сході країни.

Учасники заходу в Укрінформі за підтримки Програми ООН із відновлення та розбудови миру обговорять тему «Як забезпечити інклюзивний підхід не у декларації, а на ділі».

«Темою буде питання інклюзії - як адвокатувати в умовах не тільки близькості до збройного конфлікту, коли часто відкладаються ті чи інші ініціативи, тому що є реальні виклики безпеки - але й в умовах карантину, який значно обмежив публічні заходи у звичних форматах. Також ми торкнемося дискримінації, як загрози соціальному згуртуванню і подивимось - яке майбутнє у питаннях реінтеграції і наскільки чинний інструментарій спроможний її забезпечувати якісно і ґрунтовно, і що з міжнародного досвіду потенційно можна використати і на що варто очікувати в перспективі. Нарешті ми розглянемо, що робити з урбаністичними просторами, як їх трансформувати - йдеться про покинуту індустрію, яка вже не використовується, і що можуть запропонувати митці, громадські активісти й бізнес, щоб пустоти перетворювалися на центри життя в громаді. Також розглянемо інноваційні підходи роботи з молоддю», - розповів учасник проєкту Максим Єлігулашвілі.

У ході заходу експерти також обговорять питання, що перешкоджає впроваджувати інклюзивний підхід та розширювати безбар’єрний доступ для різних категорій людей; які є можливості мультиплікації існуючих інновацій та інструментів для забезпечення інклюзивного підходу; яким чином можна активізувати представників різних груп та суспільство для підвищення активності та мотивації у прагненні до забезпечення безбар’єрного доступу.

«Програма складається зі спеціалістів, які реалізують певні робочі плани й напрацювання, які готують на благо реформування розвитку громад, впроваджуючи їх у життя в партнерстві з громадськістю та владою. Багато вже справ зроблено й чимало ще слід зробити, зокрема, на сході України. Поняття інклюзія – це про дуже важливі речі для всіх, а не тільки для людей з інвалідністю», - зазначила представниця ПРООН в Україні Анна Борова.

Учасники дискусії обговорять ключові національні позитивні практики та інструменти застосування інклюзивного підходу у діяльності громадських організацій, забезпечення безбар’єрного доступу у різних сферах і рівнях.

Програму ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО). Програму підтримують 13 міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.