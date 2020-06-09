Онлайн-опитування Зеленської щодо безбар'єрності пройшли понад 30 тисяч українців

У онлайн-опитуванні щодо питань безбар'єрності, яке ініціювала перша леді Олена Зеленська, вже взяли участь понад 30 тисяч українців.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України.

"У всеукраїнському онлайн-опитуванні щодо питань безбар'єрності, яке ініціювала перша леді Олена Зеленська, вже взяли участь понад 30 тисяч українців. Основна мета ініціативи – зробити бар'єри, що існують в українському суспільстві, видимими, а їхнє усунення – пріоритетом на державному рівні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що масштабний діалог, розпочатий Зеленською, допоможе почути думки одне одного та зрозуміти, з якими бар’єрами українці стикаються найчастіше і які з цих бар'єрів необхідно починати долати першочергово.

Як повідомляють у ОП, всеукраїнське онлайн-опитування в межах проєкту стартувало на початку травня й триватиме ще місяць. Його партнерами виступили Міністерство цифрової трансформації та Міністерство соціальної політики України. Всі охочі можуть відповісти на запитання щодо фізичних і психологічних бар’єрів, а також бар’єрів, пов’язаних з культурними та віковими особливостями, на єдиному порталі державних послуг «Дія» Анкета доступна трьома мовами, також функціонує версія сайту для людей зі слабким зором.

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Зазначається, що результати опитування будуть оприлюднені в липні та стануть підґрунтям для визначення першочергових кроків на шляху становлення України як країни без бар'єрів.

Як повідомляв Укрінформ, дружина Президента України Олена Зеленська ініціювала велику розмову з українцями про безбар’єрність у формі онлайн-опитування, яке триватиме два місяці.