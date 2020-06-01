Зеленська та ЮНІСЕФ підписали меморандум щодо захисту прав дітей

Дружина Президента Олена Зеленська та голова Представництва Дитячого фонду ООН в Україні Лотта Сільвандер підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо захисту прав.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"Документ має на меті сприяти консолідації зусиль першої леді та команди ЮНІСЕФ для ефективних результатів щодо захисту прав та інтересів дітей у різних сферах", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що меморандум передбачає співпрацю у таких напрямах, як створення безбар’єрного середовища для дітей з метою їхнього повноцінного включення у соціальне життя, покращення системи шкільного харчування та поширення здорового способу життя, а також забезпечення рівних прав хлопців і дівчат у реалізації їхнього потенціалу.

«Цей документ засвідчує наше спільне бачення того, як діяти. Захист, підтримка, рівні можливості – його головні засади. Для мене символічно, що ми підписали його саме в День захисту дітей. Адже цей день є нагадуванням дорослим про відповідальність, яку вони несуть за дитяче життя та здоров’я, повноцінний розвиток та становлення», – зауважила Олена Зеленська.

У свою чергу Лотта Сільвандер підкреслила, що меморандум – це можливість об’єднати зусилля та працювати разом заради створення кращих умов для дітей в Україні.

"Діти та родини з дітьми потребують особливої підтримки в ці складні часи, коли світ бореться з новими викликами. Ми раді, що маємо так багато спільних сфер для співпраці. Впевнена, що в нас попереду – численні проекти на підтримку прав дитини, здорового способу життя та безбар’єрності суспільства», – сказала голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні.

В ОП проінформували, що нині дружина Президента та фахівці українського офісу ЮНІСЕФ активно взаємодіють задля якісного впровадження програми здорового харчування в українських школах. Фахівці Дитячого фонду ООН долучилися до розробки Національної стратегії щодо розбудови безпечного та здорового освітнього середовища, яку 25 травня 2020 року було схвалено указом Президента України, а також беруть участь у її реалізації.

Ще одна спільна ініціатива першої леді та команди ЮНІСЕФ – телеуроки для початкових класів у межах національного проєкту дистанційного навчання на період карантину «Всеукраїнська школа онлайн».

Як зазначила Олена Зеленська, міжнародна експертиза ЮНІСЕФ та доступ до найкращого світового досвіду втілення подібних проєктів є дуже цінним для України.

Фото: ОП