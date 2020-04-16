В Україні 42 тисячі дітей опинилися під загрозою домашнього насильства - ЮНІСЕФ

Унаслідок запроваджених в Україні карантинних заходів понад 40 тисяч дітей, які виховувались в інтернатних закладах, змушені були повернутись у родини без попередньої перевірки умов у них.

Про це йдеться в заяві на сайті Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

"ЮНІСЕФ та партнери глибоко стурбовані, що внаслідок запроваджених урядом заходів 42 тисячі дітей, у тому числі діти з інвалідністю, які виховувались в інтернатних закладах та інших інституціях, були відправлені назад у свої родини. Повернення відбулося без попередньої перевірки умов у родинах цих дітей. Значна частина цих родин перебувають у групі ризику та у складних фінансових обставинах", - йдеться у зверненні.

При цьому висловлюється стурбованість, що нинішні стресові умови "збільшують вірогідність недбалості чи навіть жорстокого ставлення до дітей, і додають ризики інституалізації дітей після карантину". Адже соціальні працівники та працівники служб у справах дітей не можуть відвідувати та моніторити родини.

У ЮНІСЕФ закликали уряд України вжити комплексних заходів для підтримки таких дітей та їхніх сімей - як фінансово, так і через соціальні послуги на місцевому рівні.

Зокрема, необхідно забезпечити підтримку і супервізію для родин у зоні ризику, фінансову і матеріальну допомогу соціально вразливим родинам, у які повернули дітей з інституцій; надати чіткі інструкції і підтримку місцевій владі і керівникам інституцій для запобігання поширення у них COVID-19, а також надати необхідні захисні засоби для запобігання можливому спалаху хвороби.

Крім того, на переконання ЮНІСЕФ, слід надати чіткі інструкції і підтримку для захисту соціпрацівників і служб у справах захисту дітей, аби вони мали змогу відвідувати родини, у які повернули дітей.

"Критично важливо використати поточну кризу та її наслідки для перегляду державного підходу до інституціоналізації дітей, який необхідно почати перенаправляти значні фінансові ресурси, які використовуються для надання інституційної допомоги, на запобігання розділу сім'ї, для возз'єднання сім'ї та надання відповідних альтернативних форм виховання, коли це необхідно", - наполягають у ЮНІСЕФ.

Раніше Міністерство соціальної політики у зв’язку із запровадженням в Україні карантинних заходів розробило та надіслало обласним та Київській міській державним адміністраціям рекомендований алгоритм дій щодо захисту прав дітей та соціальної підтримки сімей з дітьми в умовах карантину.