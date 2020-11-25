Олена Зеленська закликала не сприймати домашнє насильство як норму

Перша леді Олена Зеленська у день старту всесвітньої акції "16 днів проти насильства" закликала українців до нульової толерантності до насильства.

Як передає Укрінформ, про це дружина Президента написала у Фейсбуці.

"Сьогодні стартує всесвітня акція "16 днів проти насильства". Її мета – привернути увагу суспільства до проблеми, яка часто замовчується, толерується. У насильства багато масок. Але будьмо чесними самі з собою! Обмеження свободи вибору не є проявом турботи, психологічний тиск – формою виховання чи прагненням загартувати характер, а побиття – доказом любові", - зазначила Олена Зеленська.

У цьому контексті вона звернулася із закликом до всіх – не сприймайте домашнє насильство як норму, не замовчуйте, не відвертайтеся від тих, кому потрібна допомога.

"Норма – це нульова толерантність до насильства, і це під силу кожному", - переконана Олена Зеленська.

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Міжнародна акція "16 днів проти насильства" проходить щорічно з 25 листопада по 10 грудня