Під час пандемії жінки частіше потерпають від домашнього насильства

В умовах пандемії COVID-19 жінки частіше потерпають від додаткового навантаження, зменшення доходів та домашнього насильства.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати аналітичного дослідження “Вплив СOVID-19 на права жінок в Україні”, який представила Асоціація жінок-юристок України “Юрфем”.

“Дослідження також показало, що дохід майже 40% опитаних жінок зменшився. Хоча рівень доходів знизився як у жінок, так і чоловіків, жінки під час карантину і надалі продовжували отримувати на 20% менше, ніж чоловіки. Серед інших негативних наслідків пандемії – зростання випадків домашнього насильства. Понад 40% опитаних, які повідомили про домашнє насильство, до карантину такого досвіду не мали”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, дослідження показало, що жінки відчували більше навантаження через необхідність поєднувати хатню роботу та піклування про інших членів родини з професійними обов’язками – понад 56% опитаних жінок вказали, що такі умови негативно впливали на їхню професійну діяльність під час карантину.

Аналітичний звіт «Вплив СOVID-19 на права жінок в Україні», підготовлений Асоціацією жінок-юристок України «Юрфем» у партнерстві з Офісом Урядової уповноваженої з питань гендерної політики, Міжфракційним депутатським об’єднанням «Рівні можливості» та за підтримки проєкту «Права людини для України», який впроваджується ПРООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ Данії. Дослідження, у якому взяли участь понад 700 осіб, переважно жінок, охопило всі області України.