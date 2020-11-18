У Києві відкрили ще одну «кризову кімнату» для жертв домашнього насильства

На лівому березі Києва відкрили другу кімнату кризового реагування для постраждалих від домашнього та гендерно зумовленого насильства.

Як передає Укрінформ, про це заявила заступниця голови КМДА Марина Хонда, повідомляє Офіційний портал Києва.

«Дуже приємно, що другу «кризову кімнату» ми відкрили менше, ніж за рік. Першу ми відкрили у травні. Її послугами скористалася 51 людина, з них 28 жінок та 23 дитини. Такий заклад на лівому березі Києва дуже потрібен, враховуючи те, що населення трьох лівобережних районів більше за кількістю, ніж у більшості обласних центрів України. І з початку року в Дарницькому, Дніпровському і Деснянському районах зафіксовано майже 8 тисяч звернень щодо домашнього насильства. Тепер же ми маємо ще одну кімнату, куди можуть звернутися постраждалі, отримати тут прихисток від кривдника, психологічну та юридичну допомогу. І дуже важливо, що на цю проблему звертається все більше уваги як від держави, так і від представників бізнесу», – зазначила Хонда.

У Києві відкрили другу «кризову кімнату» для жертв домашнього насильства / Фото: Київська міська рада

Участь у відкритті «кризової кімнати» взяли також участь віце-прем’єр-міністр Ольга Стефанішина та голова Представництва Фонду народонаселення ООН Хайме Надаль.

Як додала Хонда, швидке створення другої кімнати стало можливим завдяки співпраці міста, міжнародних організацій та приватного бізнесу. Власне, ремонт було зроблено за кошти меценатів, а меблі для «кризової кімнати» закуповував Фонд народонаселення в рамках меморандуму про співпрацю з КМДА.

Також Хонда розповіла, що адреса кімнати не розголошується в цілях безпеки людей, які тут перебуватимуть. А якщо ви стали жертвою насильства і потребуєте послуг «кризової кімнати», то потрібно звертатися до поліції або на «гарячу лінію» 15-00 зі стаціонарного телефону чи 272-15-00 – з мобільного.

Як повідомлялося, Із початку року в Києві, згідно зі зведеною інформацією поліції та соціальних служб, зафіксовано 18 023 звернення стосовно домашнього насильства.