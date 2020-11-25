Епіфаній закликає українських жінок не мовчати про домашнє насильство

Предстоятель ПЦУ, Блаженнійший Митрополит Епіфаній наголошує на важливості не замовчувати проблеми насильства в сім'ї та закликає спільно боротися з цим кричущим порушенням прав людини.

Як передає Укрінформ, про це Митрополит Епіфаній написав у себе на сторінці у Фейсбуці.

"Будь-яке насильство – це кричуще порушення прав людини та християнських цінностей. Зокрема, і домашнє насильство не повинно мати місця у нашому житті, бо родина – це домашня Церква. На жаль, дуже часто таку жорстокість і агресію в сім’ї замовчують, ховаючи біль у душі, але він ятрить та вбиває зсередини. Адже ця невидима загалу хвиля ненависті ще більше зростатиме, якщо ми не будемо відвертими – в Україні є проблема з домашнім насильством. Прийняття, усвідомлення проблеми – це хоч дуже важкий, але вже перший крок до вирішення складної ситуації", - зазначив Епіфаній.

Як приклад він навів минулорічні дані Міністерства соціальної політики України щодо фактів насильства в родинах. Так, впродовж 2019 року в Україні було зафіксовано понад 130 тисяч звернень громадян з приводу домашнього насильства (з них 88 % – від жінок, 10 % – від чоловіків). А це на 15 % більше у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

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"Бачимо, що тенденція розповідати про проблему зростає, та страждає значно більше жінок, які все ще мовчать про агресію у свій бік. Це кожна 5 жінка в Україні, яка стикалась із тією чи іншою формою насильства. Страждають від цього й чоловіки, проте 90% жертв домашнього насильства – це саме жінки", - звернув увагу Епіфаній.

Він зауважив, що насильство ламає усю сім’ю, нещадно б’є по дитячому психічному здоров’ю та руйнує родини. Саме тому у Міжнародний день боротьби проти насильства над жінками Митрополит закликав українських жінок не мовчати і не терпіти насильства над собою та своїми дітьми.

"Якщо вам складно на душі й страх чатує у вашому серці, приходьте до наших храмів. Там ви можете отримати пораду та підтримку. Адже наша Церква – з тобою у всіх випробуваннях. І ми готові спільно боротись за перемогу над домашнім насильством заради щасливої української родини", - написав він.

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Як повідомлялося, 25 листопада з ініціативи ООН у світі відзначається Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.

Щороку з 25 листопада по 10 грудня (День прав людини) проходить акція «16 днів дій проти гендерного насильства».

В Україні цього року протягом 16 днів будуть презентовані нові стратегії протидії насильству, інструменти формування гендерно-чутливих політик, проєкти підтримки постраждалих, соціальні ролики щодо проявів домашнього насильства. Так, за даними організаторів акції, кожна п’ята українка страждає від сімейного насильства, кожен третій чоловік був свідком насильства батька над матір’ю, лише половина українців знають, як розпізнати економічне насильство.