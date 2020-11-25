У Києві відкрили виставку проти домашнього насильства

Виставка "Річ у тім…", присвячена проблемі домашнього насильства у будь-якому його прояві, відкрилася на Михайлівській площі у Києві.

Як передає кореспондент Укрінформу, на виставці, яка проходить у рамках міжнародної акції "16 днів проти насильства", представлено 16 предметів, які мали місце в реальних подіях, пов'язаних із домашнім насильством, зокрема, зв'язка ключів, рушник, м'яка іграшка. Відсканувавши розміщені поруч з експонатами QR-коди, можна почути реальні історії його жертв або свідків.

У відкритті виставки взяли участь перша леді Олена Зеленська, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс та посол Канади в Україні Лариса Галадза, координаторка системи ООН в Україні Оснат Лубрані, українські посадовці і представники міжнародних та громадських організацій.

Виставка «16 днів проти насильства» / Фото: Євген Котенко. Укрінформ

Як акцентувала у виступі на відкритті виставки Стефанішина, наразі питання домашнього насильства піднімається на найвищому політичному рівні, адже кожний громадянин України має право на захист, безпеку і дотримання прав людини.

"Сьогодні в цій експозиції ми бачимо лише 16 предметів, які стали свідками і дуже часто інструментами злочину. Але, попри ці лише 16 предметів, ми отримуємо на "гарячі лінії" і на лінію "102" більше 500 звернень на добу, тож таких предметів дуже багато. Дуже важливо, що сьогодні ми знаємо, як реагувати на це, і держава перетворює питання боротьби з домашнім насильством на реальну державну політику", - сказала Стефанішина.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс своєю чергою зазначила, що виставка є нагадуванням, що те, як звичайні на вигляд предмети побуту приховують справжні історії та травми домашнього насильства, є потужним повідомленням для всіх.

"Коли я дивилася виставку, то відмітила три речі: перша - кожен може постраждати від насильства, друге - ми повинні заохочувати людей не мовчати, якщо вони пережили або стали свідками насильства, і третє - надзвичайно важливо будувати довіру, щоб коли люди таки говоритимуть про насильство, вони мали підтримку через соціальні і медичні служби, судову підтримку чи підтримку їхньої громади", - сказала дипломат.

Заступник міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко поінформувала, що виставка "Річ у тім…" на Михайлівській площі експонуватиметься до 10 грудня, а в інших містах України поліцейські проведуть заходи, які будуть продовженням кампанії проти домашнього насильства.

Міжнародна акція "16 днів проти насильства" проходить щорічно з 25 листопада по 10 грудня.