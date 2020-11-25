Канада дає 7 мільйонів доларів на боротьбу з домашнім насильством в Україні

Уряд Канади профінансує новий проєкт на суму 7 млн доларів для допомоги 30 українським громадам у запобіганні та відповіді на сексуальне та гендерно обумовлене насильство.

Про це сказала посол Канади в Україні Лариса Галадза у виступі на відкритті виставки "Річ у тім…", присвяченої проблемі домашнього насильства, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Викорінення сексуального і гендерно обумовленого насильства є ключовим пріоритетом для Канади як вдома, так і тут, в Україні... Мені дуже приємно оголосити про фінансування урядом Канади нового проєкту вартістю 7 млн доларів для допомоги 30 громадам задля запобігання та відповіді на сексуальне та гендерно обумовлене насильство. На загальнодержавному рівні проєкт також допомагатиме національним інституціям надавати послуги жертвам і фінансуватиме програми запобігання насильству", - сказала Галадза.

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Вона додала, що реалізовуватиме цей проєкт Фонд народонаселення ООН і висловила сподівання на подальшу тісну співпрацю з цього питання з урядом України та місцевою владою і громадськими організаціями.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада на Михайлівській площі у Києві у рамках міжнародної акції "16 днів проти насильства" відкрилася виставка "Річ у тім…", присвячена проблемі домашнього насильства у будь-якому його прояві.

Міжнародна акція "16 днів проти насильства" проходить щорічно з 25 листопада по 10 грудня.