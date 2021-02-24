ПЦУ заявляє, що не примушуватиме вірян до вакцинації

Православна церква України заявляє, що не примушуватиме нікого до вакцинації, адже процедура мусить бути добровільною та усвідомленою.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці ПЦУ у Фейсбуці.

«Вакцинуватися чи ні? Це питання турбує багатьох. В час, коли коронавірусна хвороба змінила життя людей, ставлення до матеріальних благ та інституцій, а також показала всю крихкість земного буття, цілком зрозумілим є суспільний запит і на позицію Церкви у цьому питанні», - ідеться в повідомленні.

У ПЦУ нагадують, що свою позицію щодо щеплень озвучили ще до початку пандемії, чітко наголосивши на тому, що у Православної церкви України немає жодних заперечень щодо вакцинації в цілому «як медичної процедури: вона не суперечить ані Божим заповідям, ані засадам християнської віри».

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Водночас у ПЦУ наголошують, що церква не примушуватиме «будь-кого до вакцинації. Процедура вакцинації мусить бути добровільною та усвідомленою. Кожна людина вільна прийняти власне зважене та відповідальне рішення, яке буде спиратися на фахові висновки та рекомендації лікарів, медиків, спеціалістів, буде враховувати стан здоров‘я та інші важливі фактори.

Ця позиція відповідає загальному вченню церкви щодо лікування – закликаючи вірних дбати про здоров’я, церква спонукає всіх дослухатися до лікарів, використовувати добрі засоби лікування, однак не може ані визначати, яке саме це має бути лікування у конкретному випадку чи якими саме засобами».

«Відтак, - продовжують у ПЦУ, - цілком очевидно, що церква як інституція, священнослужителі, релігійні діячі не можуть і не повинні брати на себе відповідальність щодо сертифікації, якості, ефективності, умов транспортування і зберігання доз вакцини, правильності та доцільності для конкретної особи проведення процедури щеплення. Адже це – зона відповідальності системи охорони здоров’я та держави».

«Тому свідомо ставлячись до збереження власного здоров’я та здоров’я оточуючих, розуміючи, що людське життя є дар Божий та має велику цінність, кожен має підійти до цього питання відповідально, ретельно зваживши всі «за» і «проти», в той же час пам’ятаючи, що питання вакцинації не є виключно особистим – воно напряму стосується здоров’я всього народу і життя наших ближніх», - зазначають у церкві.

Як повідомляв Укрінформ, 23 лютого в Україну доставили 500 тис. доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield), закупленої за кошти державного бюджету. Закупівля була проведена через британську агенцію Crown Agents. Загалом за державний кошт Україна має придбаьити 12 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca та NovaVax.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що досягнута також домовленість із Serum Institute про постачання в Україну додаткових 5 млн доз вакцини NovaVax.

Заступник міністра охорони здоровʼя - головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що вакцинація в Україні має розпочатися 24 лютого.