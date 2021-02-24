Мінцифри і ЮНІСЕФ презентували серіал «Медіаграмотність у часи пандемії»

Міністерство цифрової трансформації спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) презентували освітній серіал «Медіаграмотність у часи пандемії».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

«Міністерство цифрової трансформації спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні за підтримки USAID презентували освітній серіал «Медіаграмотність у часи пандемії», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що навчальний курс розрахований на молодь, адже молоді люди, які багато часу проводять в інтернеті, щодня можуть стикатись із дезінформацією. При цьому, за даними U-Report, лише 13,7% підлітків і молоді завжди перевіряють інформацію.

Освітній серіал складається з шести мінісерій, в яких пояснюється, як і чому з’являються фейки, а також пропонуються основні інструменти та методи аналізу новин і фактів.

У кожній серії українські зірки досліджують власну здатність відрізнити правду і фактаж від брехні, фейків і маніпуляцій, хоч би як «гарно» вони були подані.

У Мінцифри зазначають, що у серіалі детально пояснюється, чому саме та чи інша новина має правдиві чи неправдиві ознаки, а також надаються корисні лайфхаки, як перевіряти інформацію та контент на достовірність.

Участь в освітньому серіалі взяли: Джеррі Хейл, Алла Костромічова, Анна Трінчер, Аліна Паш, Костя Клепка, Даша Квіткова, а ведучим став Нікіта Добринін.

«Медіаграмотність у часи пандемії» вже можна безкоштовно подивитися на національній онлайн-платформі Дія.Цифрова освіта.

У пресофісі Мінцифри наголосили, що на зйомки не витрачено бюджетних коштів.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерству культури та інформаційної політики цьогоріч на проєкт з медіаграмотності виділено з державного бюджету 7 млн гривень.