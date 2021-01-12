У Києві презентували посібник з медіаграмотності «Будь у тренді: МІГ в online!»

Вийшов у світ практичний посібник з медіаграмотності «Методичні «родзинки» онлайн-тренінгу «Будь у тренді: МІГ в online!», який видала Академія української преси за підтримки Фонду Фрідріха Науманна за Свободу.

Про це повідомив під час презентації президент АУП Валерій Іванов, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми сьогодні презентуємо дуже цікавий посібник – як просувати медіаграмотність в умовах карантину, а тепер уже і локдауну, коли немає безпосереднього контакту фізичного, але є можливість контакту віртуального», - сказав Іванов.

@aupfoundation

Він додав, що авторки посібника - Тетяна Іванова та Світлана Ізбаш, які розробили інноваційні форми та методи інтерактивного залучення учасників тренінгу до формування навичок медіаграмотності та критичного мислення.

Менеджер проєкту в Україні та Білорусі Фонду Фрідріха Науманна за Свободу Володимир Олійник зазначив, що у 2020 році тема медіаграмотності, боротьби з дезінформацією була центральною в роботі Фонду, акцент було зроблено на проведенні онлайн-семінарів, в яких тема медіаграмотності посіла дуже важливе місце.

«Був сенс врахувати великий досвід і зібрати методики та інструменти викладання в окремому посібнику «Будь у тренді: МІГ в online!», який ми щойно видали разом з Академією української преси. Ми сподіваємося, що цей посібник буде цікавим і корисним як фахівцям, так і всім тим, кому ця тема небайдужа», - зауважив Олійник.

Своєю чергою докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри соціальних комунікацій Маріупольського державного університету Тетяна Іванова наголосила на першочерговості підвищення медіаграмотності в умовах інфодемії. Вона зазначила, що навчання має відбуватися не просто у форматі онлайн, а має бути інтерактивним, з дискусіями, рольовими іграми, вправами і груповою взаємодією.

«Саме такі форми та методи навчання ми презентували в нашій книзі. Причому в ній не тільки практичні сценарії та докладний, покроковий інструктаж кожної активності, яку ми пропонуємо провести тренерам. В ній - напрацювання проведення тренінгів з нашими учасниками, кращі методики вправ, а також творчі напрацювання самих учасників», - сказала Іванова.

Вона додала, що на сьогодні 175 викладачів, учителів, медіатренерів, бібліотекарів пройшли навчання за методикою, що представлена в посібнику «Будь у тренді: МІГ в online!», він має великий попит, зокрема й великих колективів кафедр педагогіки.

Як доповнила кандидатка педагогічних наук, доцентка, медіатренерка АУП Світлана Ізбаш, посібник побудований за програмою тренінгу - «Будь у тренді: МІГ в online!», що стартувала 12 вересня 2020 року і включала 10 занять.

«Ми працювали над посібником, починаючи з першого тренінгу. Тут описані всі наші спостереження та особисті практичні відкриття технології онлайн-навчання. Посібник також буде корисним для тих, хто тільки починає освоювати онлайн-технології, адже написаний доступною мовою, містить мету, завдання та покрокові інструкції до застосування кожної вправи тренерами в онлайн-форматі. Головна перевага методики навчання полягає в тому, що можна проводити повноцінні заняття через інтернет-мережу в синхронному режимі, не втрачаючи живого спілкування та інтерактивної взаємодії», - зазначила Ізбаш.

Співавторка уточнила, що посібник містить 6 модулів, у кожному з них описана методика проведення вправ за допомогою онлайн-інструментів.

Як зазначалося, електронна версія книжки буде доступна на сайтах Академії української преси та Фонду Фрідріха Науманна, на сайті АУП також можна буде замовити паперовий варіант.