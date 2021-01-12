У Києві презентували посібник з медіаграмотності «Будь у тренді: МІГ в online!»
Про це повідомив під час презентації президент АУП Валерій Іванов, передає кореспондент Укрінформу.
«Ми сьогодні презентуємо дуже цікавий посібник – як просувати медіаграмотність в умовах карантину, а тепер уже і локдауну, коли немає безпосереднього контакту фізичного, але є можливість контакту віртуального», - сказав Іванов.
Він додав, що авторки посібника - Тетяна Іванова та Світлана Ізбаш, які розробили інноваційні форми та методи інтерактивного залучення учасників тренінгу до формування навичок медіаграмотності та критичного мислення.
Менеджер проєкту в Україні та Білорусі Фонду Фрідріха Науманна за Свободу Володимир Олійник зазначив, що у 2020 році тема медіаграмотності, боротьби з дезінформацією була центральною в роботі Фонду, акцент було зроблено на проведенні онлайн-семінарів, в яких тема медіаграмотності посіла дуже важливе місце.
«Був сенс врахувати великий досвід і зібрати методики та інструменти викладання в окремому посібнику «Будь у тренді: МІГ в online!», який ми щойно видали разом з Академією української преси. Ми сподіваємося, що цей посібник буде цікавим і корисним як фахівцям, так і всім тим, кому ця тема небайдужа», - зауважив Олійник.
Своєю чергою докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри соціальних комунікацій Маріупольського державного університету Тетяна Іванова наголосила на першочерговості підвищення медіаграмотності в умовах інфодемії. Вона зазначила, що навчання має відбуватися не просто у форматі онлайн, а має бути інтерактивним, з дискусіями, рольовими іграми, вправами і груповою взаємодією.
«Саме такі форми та методи навчання ми презентували в нашій книзі. Причому в ній не тільки практичні сценарії та докладний, покроковий інструктаж кожної активності, яку ми пропонуємо провести тренерам. В ній - напрацювання проведення тренінгів з нашими учасниками, кращі методики вправ, а також творчі напрацювання самих учасників», - сказала Іванова.
Вона додала, що на сьогодні 175 викладачів, учителів, медіатренерів, бібліотекарів пройшли навчання за методикою, що представлена в посібнику «Будь у тренді: МІГ в online!», він має великий попит, зокрема й великих колективів кафедр педагогіки.
Як доповнила кандидатка педагогічних наук, доцентка, медіатренерка АУП Світлана Ізбаш, посібник побудований за програмою тренінгу - «Будь у тренді: МІГ в online!», що стартувала 12 вересня 2020 року і включала 10 занять.
«Ми працювали над посібником, починаючи з першого тренінгу. Тут описані всі наші спостереження та особисті практичні відкриття технології онлайн-навчання. Посібник також буде корисним для тих, хто тільки починає освоювати онлайн-технології, адже написаний доступною мовою, містить мету, завдання та покрокові інструкції до застосування кожної вправи тренерами в онлайн-форматі. Головна перевага методики навчання полягає в тому, що можна проводити повноцінні заняття через інтернет-мережу в синхронному режимі, не втрачаючи живого спілкування та інтерактивної взаємодії», - зазначила Ізбаш.
Співавторка уточнила, що посібник містить 6 модулів, у кожному з них описана методика проведення вправ за допомогою онлайн-інструментів.
Як зазначалося, електронна версія книжки буде доступна на сайтах Академії української преси та Фонду Фрідріха Науманна, на сайті АУП також можна буде замовити паперовий варіант.