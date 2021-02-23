В Україні майже на 30% поменшало випадків активного туберкульозу

У 2020 році в Україні зареєстрували 15,7 тис. випадків активного туберкульозу, що майже на 30% менше порівняно з 2019 роком.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Центр громадського здоров'я.

"У 2020 році в Україні зареєстрували 17 593 випадки захворювання на активний туберкульоз, включно з рецидивами. Це на 29,8% нижче, ніж у 2019 році, тоді зареєстрували 25 237 випадків", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, з розрахунку на 100 000 населення показник захворюваності знизився з 60,1 до 42,2.

Захворюваність на туберкульоз серед дітей до 17 років у 2020 році знизилася на 32,1%. У 2019 році показник захворюваності становив 10,6 на 100 000 населення, а 2020 року — 7,2 на 100 000, або 803 та 540 в абсолютних числах відповідно.

Захворюваність на туберкульоз у поєднанні з ВІЛ/СНІДом у 2020 році зменшилася на 35% — до 2 860 випадків порівняно з 4 398 у 2019 році (відповідно до 6,9 з 10,5 на 100 000 населення).

В ЦГЗ нагадали, що в Україні туберкульоз виліковний, а лікування протитуберкульозними препаратами безкоштовне.

Як повідомляв Укрінформ, Національна служба здоров'я запровадила новий пакет надання медичних послуг на первинній ланці пацієнтам із туберкульозом: пацієнт після перебування в стаціонарі, після того як він перестане виділяти бактерії, зможе отримувати меддопомогу у свого сімейного лікаря найближче до місця проживання і продовжувати лікування амбулаторно.