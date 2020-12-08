Україна закупить сучасні системи для діагностики туберкульозу та ліки для ВІЛ-інфікованих

Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією затвердив фінансування для України у розмірі понад 135 млн 778 тис. доларів США на 2021-2023 роки.

Як передає Укрінформя, про це розповів заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє пресслужба МОЗ.

«У межах заявки на фінансування до Глобального фонду заплановано низку важливих закупівель та системних змін для системи охорони здоров’я України. Зокрема, планується закупити сучасні системи GeneXpert для молекулярно-генетичної діагностики туберкульозу, матеріально-технічне забезпечення для регіональних мікробіологічних лабораторій з діагностики туберкульозу, швидкі тести на ВІЛ тощо», — зазначив Ляшко.

Крім того, у межах виділеного фінансування заплановані: закупівля протитуберкульозних препаратів для лікування засуджених та осіб, узятих під варту; забезпечення безперебійного антиретровірусного лікування ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей; підтримка та посилення роботи 25 регіональних рад з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу; підтримка eHealth – інтеграція системи MIS HIV; навчання медичного персоналу у сфері лікування туберкульозу та ВІЛ тощо.

Програма Глобального фонду в Україні на 2021-2023 роки ґрунтується на кількох стратегічних цілях: забезпечення доступу до своєчасного виявлення, діагностики та лікування туберкульозу і ВІЛ, а також впровадження дієвих моделей допомоги, орієнтованих на пацієнта.