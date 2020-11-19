В Україні за рік туберкульоз виявляють у близько тисячі дітей - експерти

В Україні за рік на туберкульоз захворює близько 1000 дітей.

Про це на пресконференції в Укрінформі сказала заступниця голови правління Всеукраїнської асоціації людей, які перехворіли на туберкульоз "Сильніші за ТБ" Олена Федоровська.

“В Україні за рік на туберкульоз захворює близько 1000 дітей, на жаль 10 з них ми втрачаємо від цього захворювання”, - сказала Федоровська.

За її словами, ВООЗ ще у 2017 році звернуло увагу на туберкульоз у дітей, оскільки в країнах з високим рівнем туберкульозу інфікування мікобактеріями туберкульозу відбувається ще в дитинстві, тому необхідний контроль за латентною туберкульозною інфекцією, оскільки саме діти є індикаторами розповсюдження туберкульозу.

На сьогодні, за словами Федоровської, в Україні є 19 шкіл для дітей з малими формами туберкульозу, регіональні дитячі протитуберкульозні диспансери, центри для надання меддопомоги дітям з активними формами туберкульозу.

Але за твердженням Федоровської, ці медзаклади скорочуються, і постає питання, хто буде супроводжувати таких дітей. На думку Федоровської, покладання таких обов’язків на сімейного лікаря недоцільне, через велике навантаження на лікарів первинної ланки. Тому незрозуміло як і де таким дітям будуть надавати медичну допомогу.

За даними ВООЗ, які озвучив на пресконференції голова правління ГО "Експертна спільнота пацієнтів України" Ігор Горбасенко, Україна займає 4 місце у світі за рівнем захворюваності на туберкульоз дорослих, і п'яте місце за рівнем захворюваності дітей серед 53 регіонів, які контролюються Європейським бюро ВООЗ. Середній розрахунковий показник ВООЗ щодо захворюваності дітей дорівнює 37,4 на 100 тис. дітей, і перевищує офіційний показник в 4,5 рази.

Також, за його словами, охоплення дітей профоглядами на туберкульоз зменшилося з 90% до 36%.

"Це призвело до колосального недовиявлення як туберкульозу серед дорослих, так і груп ризику з латентною туберкульозною інфекцією серед дітей. Наразі туберкулінодіагностика дітям взагалі відміняється, а є загальний опитувальник. Але що діти скажуть? Це призводить до накопичення в популяції осіб з потенційним туберкульозом", - сказав Горбасенко.

Як повідомив на пресконференції голова правління БО "Українці проти туберкульозу" Віталій Руденко, громадські організації виступили з ініціативою створити Дитячий фонд боротьби з туберкульозом.

“Ми проголошуємо створення Дитячого фонду для боротьби з туберкульозом. В умовах скорочення протитуберкульозних центрів, закладів медичних, де лікувалося і проходили реабілітацію діти, хворі на туберкульоз, постає питання, що далі з цими дітьми. Тому ми вважаємо що це питання є одним з найголовніших і ми ставимо собі на меті створення програми реформ подолання дитячого туберкульозу в Україні і сприяння її імплементації в життя, також дослідити реальний стан поширення туберкульозу серед дітей та підлітків, встановити потреби кожної дитини”, - сказав Руденко.

Як повідомляв Укрінформ. Кабінет міністрів с затвердив план заходів щодо реалізації Державної стратегії розвитку протитуберкульозної медичної допомоги до 2023 року.

Серед іншого в плані заходів передбачається забезпечення безперервності лікування та діагности туберкульозу в умовах пандемії COVID-19 у 2021 році, та за потреби у 2022, та 2023 роках, заходи з реорганізації регіональних протитуберкульозних закладів, створення єдиної системи протитуберкульозної меддопомоги населенню, системи реабілітації хворих на туберкульоз, удосконалення нормативно-правової бази по забезпеченню профілактики, виявлення, діагностики лікування туберкульозу та супроводження хворих на туберкульоз тощо.