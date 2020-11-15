В Україні за місяць - майже тисяча випадків туберкульозу

Упродовж жовтня цього року в Україні зареєстровано 955 нових випадків туберкульозу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центр громадського здоров'я у Фейсбуці.

Крім того, за даними ЦГЗ, у жовтні 27 пацієнтів з туберкульозом відновили лікування після перерви, а 61 пацієнт розпочав повторне лікування після невдалого.

Загалом у жовтні від туберкульозу лікувалися 13 032 людини.

У ЦГЗ нагадали, що Україна приєдналася до глобальної стратегії "Покласти край туберкульозу" на період 2016-2035 років, яка була ухвалена в 2014 році Всесвітньою асамблеєю охорони здоров’я.

Головним завданням стратегії є звільнення світу від туберкульозу із досягненням нульового рівня захворюваності та смертності. Основними цілями стратегії є: зменшення рівня захворюваності на туберкульоз нижче десяти випадків на 100 000 населення; зменшення кількості смертей від туберкульозу на 95% (у порівнянні з 2015 роком); зниження показника захворюваності на туберкульоз на 90% (у порівнянні з 2015 роком).

Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2020 року в Україні зареєстрували 1 322 випадки туберкульозу.