Основною «мішенню» мутованого коронавірусу є серце - кардіолог

Легені не є «цільовим» органом ураження мутованого коронавірусу, його ціллю є серце.

Про це заявив професор медицини, лікар-кардіолог Фарук Джінгьоз, повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN Türk.

«Цільовим органом коронавірусу є серце. Було встановлено, що першою точкою ураження мутованого коронавірусу є легені. Відомо, що у легенях є велика кількість рецепторів, з яким контактує вірус», - сказав лікар.

За його словами, майже у всіх пацієнтів уражаються легені, з’являються симптоми пневмонії та плевриту. У пацієнтів з важким ураженням легенів внаслідок хвороби, що передається вірусом, посилюється дихальна недостатність, і пацієнта підключають до апарату штучного дихання.

«Було виявлено, що легені є не органом-мішенню, а органом-господарем. Рецептори, де вірус імплантується і закріплюється в тілі, знаходяться не тільки в легенях, але і в серці, внутрішній стінці судин, тонкому кишечнику, нирках і нервових клітинах», - сказав науковець.

Джінгьоз пояснив, що коронавірус демонструє свою смертельну дію, осідаючи безпосередньо в серці, а токсичні залишки спричиняють функціональну слабкість, пригнічують серце. У результаті дії вірусу виникає запалення серцевого м’яза (міокардит).

«Через дію вірусу серцевий м’яз набрякає, і організм не може забезпечувати ефективний для роботи кров’яний тиск. В результаті розвивається серцева недостатність. Серцева недостатність виявлена у 7-12% госпіталізованих пацієнтів», - додав професор.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 23 лютого зафіксували 112 263 022 випадків зараження коронавірусом, серед них майже 2,5 млн смертельних.