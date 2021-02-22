Держдеп дасть $1,5 мільйони на підтримку ветеранів та екоініціатив в Україні

Бюро з питань демократії, прав людини та праці (DRL) Держдепу США оголосило конкурс проєктів в Україні, спрямованих на підтримку екологічних неурядових організацій в Україні, а також сприяння громадській активності українських ветеранів.

Про це йдеться на офіційній сторінці зовнішньополітичного відомства США, передає Укрінформ.

«Метою DRL є підтримка активності екологічних громадських організацій в Україні, особливо, з огляду на корупцію на місцевому рівні. Очікувані результати повинні включати збільшення можливостей для активістів у сфері екології та їхніх союзників, в тому числі журналістів і юристів, виступати за політичні рішення, створювати коаліції, залучати громадськість та захищати себе від нападів», - зазначається в повідомленні.

З цією метою американська сторона виділяє грант на суму $750 тисяч на реалізацію проєктів за умовами, запропонованими для неурядових організацій в Україні.

Ще один рівноцінний грант ($750 тисяч) Держдеп США надає на ініціативу сприяння громадській активності ветеранів бойових дій в Україні.

«Конфлікт на Донбасі створив тисячі ветеранів бойових дій в Україні. Багато з тих, хто повертається з конфлікту, відчувають відсутність належної підтримки та послуг», - зазначається в повідомленні.

Отже, очікувані результати від реалізації цієї ініціативи охоплюють створення нових можливостей для ветеранів, щоби вони мали змогу робити конструктивний внесок в життя суспільства й у розвиток демократичних структур в Україні. Крім того, це має запобігти вербуванню ветеранів радикальними угрупованнями.

Кінцевий термін подання заявок – 21 квітня 2021 року. Період реалізації проєктів розрахований на 24 місяці.

Як повідомлялося, Бюро з питань демократії, прав людини та праці сприяє розвитку цивілізованих цінностей у світі та верховенству права. Це, своєю чергою, має сприяти розвитку міцних, стабільних, процвітаючих та суверенних держав, підкреслюють у Державному департаменті США.