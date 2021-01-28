Японія надасть Україні грант у $1,82 мільйона на медобладнання для прикордонників

Україна та Японія уклали міжурядову Угоду щодо гранту на закупівлю спеціального обладнання для медичних закладів Держприкордонслужби, зокрема апарату магніторезонансної томографії.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, угоду підписали міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та посол Японії в Україні Такаші Кураі.

Сума гранту, яка надається японською стороною відповідно до умов укладеної угоди, становитиме 200 млн японських ієн (близько 1,82 млн дол. США).

Кулеба принагідно висловив вдячність японській стороні за послідовну підтримку з боку Японії впровадження реформ в Україні, реалізації масштабних інфраструктурних проєктів, подолання наслідків російської агресії та боротьби з пандемією COVID-19.

Міністр також високо оцінив незмінну позицію Японії на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, необхідності подальшого санкційного тиску на Росію з метою деокупації Донбасу та Криму.

"Співрозмовники підтвердили налаштованість на активне розширення всебічної співпраці України та Японії в дусі взаємовигідного партнерства", - йдеться у повідомленні.

У МЗС поінформували, що за 11 місяців 2020 року, обсяг двосторонньої торгівлі між Україною і Японією перевищив 1 млрд дол. США.

Фото: mfa.gov.ua