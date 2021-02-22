У Польщі 14-річна українка потрапила у топ блогерок LinkedIn

У Польщі 14-річну українку Кіру Сухобойченко, ініціаторку «Міжнародного руху літаючих рюкзачків» внесено до 25-ти топ-блогерок мережі LinkedIn, за профілями яких варто спостерігати.

Польське видання Forbes Woman у статті «Чемпіонки LinkedIn. 25 жінок, за якими варто спостерігати» розмістило українку на восьмому місці, зазначаючи, що її профіль у LinkedIn дивиться понад 9 тис. користувачів цієї соцмережі.

«У мене навіть жодної думки не виникло, що 14-річну дівчинку з українським прізвищем можуть включити в такий поважний рейтинговий список польського LinkedIn і ще й написати про це в Forbes Women Polska. Це ще один доказ того, що незалежно від віку та національності, результат щоденної праці може бути помічено. Це доказ того, що я йду в правильному напрямку», - підкреслила у коментарі Укрінформу Кіра Сухобойченко.

Вона зазначила, що публікує дописи в LinkedIn принаймні тричі на тиждень. Вони стосуються історій з життя, порад з власного досвіду, цікавих постів на різні теми з усього світу, переважно освітньої тематики.

За її словами, свій «Міжнародний рух літаючих рюкзачків» вона розбудовує у тісній співпраці з користувачами LinkedIn та Facebook, які часто пропонують свою допомогу, надають консультації та підтримку, зокрема щодо перекладу текстів на різні мови, дизайну і друку матеріалів, розробки сайту.

Дівчинка переїхала з батьками до Польщі із Криму після окупації півострова в 2014 році. Два роки потому вона перемогла в Польщі у конкурсі «Дитячі стартапи» з ідеєю створення літаючого рюкзачка - легкого шкілького наплічника на основі подушки, виготовленої з газу, подібного гелію. Відтак, важкий шкільний рюкзак з книгами мав би стати дуже легким. Свою ідею дівчинка перетворила в міжнародний рух Flying Bag, який вже об’єднує багато дітей та дорослих з усього світу. У 2018 році вона виступила ініціатором створення Міжнародного дня рюкзака.

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У Польщі в мережі LinkedIn зареєстровано 4,2 млн користувачів, з яких 48,6% є жінками. Торік у Польщі до цієї платформи приєдналися півмільйона нових користувачів. В 2016 році компанія Microsoft купила LinkedIn, відтак соцмережа з платформи щодо пошуку роботи перетворилася на спільноту, яка дозволяє знайти бізнес-партнерів чи клієнтів.

Фото: linkedin.com/ Kira Sukhoboichenko