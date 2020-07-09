Правильна вимова імені: у соцмережі LinkedIn з'явилася нова функція

Правильна вимова імені: у соцмережі LinkedIn з'явилася нова функція

Укрінформ
Соціальна мережа LinkedIn представила нову функцію у профілі, яка дозволить користувачам записувати аудіоповідомлення з правильною вимовою свого імені.

Про це повідомляє портал The Verge.

«LinkedIn додав нову функцію до профілю користувача: можливість записати аудіоповідомлення тривалістю 10 секунд, аби інші користувачі могли зрозуміти, як вимовляється його ім’я», - йдеться у повідомленні.

Функція доступна у додатках на операційних системах Android та iOS.

Прослухати аудіозапис можна також на комп’ютері.

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Впродовж місяця нова функція стане доступною для всіх 690 мільйонів користувачів LinkedIn.

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