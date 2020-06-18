У Twitter з’являться голосові пости тривалістю до 140 секунд

Соціальна мережа Twitter невдовзі запровадить нову функцію – голосові пости тривалістю до 140 секунд.

Про це йдеться в офіційному блозі соцмережі.

«Twitter – місце, де ви можете говорити про те, що відбувається. Вже роками фотографії, відео, GIF та додаткові знаки дозволяли вам додавати колорит вашому спілкуванню. Але іноді 280 знаків не достатньо й деякі нюанси комунікації втрачаються при перекладі. Тож відсьогодні ми тестуємо нову функцію, яка додасть більше людськості в те, як ми користуємося Twitter – ваш власний голос», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тривалість одного голосового твіту — до 140 секунд. Якщо ж розповідь займає більше часу, то Twitter автоматично розділить її на кілька постів.

Щоб записати голосовий твіт, потрібно натиснути на позначку зі звуковими хвилями та утримувати її поки говорите.

Крім того, є можливість поєднувати текстовий пост із голосовим.

Поки що така функція доступна лише деяким користувачам з операційною системою iOS. У компанії обіцяють, що найближчим часом записувати голосові твіти зможуть всі користувачі з iOS. А от слухати такі твіти можуть усі користувачі мережі.