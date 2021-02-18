Китай посилює контроль за блогерами в інтернеті

Уряд Китаю вводить нові правила, що вимагають від блогерів та впливових осіб в інтернеті отримувати схвалення від уряду для публікації контенту з певних тем, включаючи політику, охорону здоров'я, економіку та судову систему.

Про це повідомляє АР, передає Укрінформ.

Адміністрація кіберпростору Китаю введе в дію нові регулюючі правила починаючи з наступного тижня.

У заяві регулятора йдеться, що нові вимоги призначені для стандартизації та управління публічними обліковими записами і платформами інформаційних послуг, щоб вони були більш обізнаними щодо збереження правильного напрямку громадської думки.

Зазначається, що в Китаї ще з 2017 року необхідно було отримувати спеціальні дозволи на висвітлення таких тем, як політика та військова справа. Нові ж правила розширюють список цих тем.

Як пише агентство, експерти побоюються, що дозволи на публікацію отримають лише державні ЗМІ та офіційні пропагандистські акаунти.

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«Регулюючі органи хочуть контролювати всю процедуру виробництва інформації», - заявив Тітус Чен, експерт з питань китайської політики в галузі соціальних мереж в Національному університеті Сунь Ятсена в Тайвані.

Подібна політика є однією з центральних ланок курсу глави КНР Сі Цзіньпіна. Це частина «цифрового суверенітету», згідно з яким влада встановлює обмеження і посилює контроль над цифровою сферою.