У Китаї заарештували афериста за підробку вакцини проти коронавірусу

У Китаї заарештували організатора багатомільйонної афери, під час якої фізіологічний розчин і мінеральну воду видавали за вакцину проти коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Чоловік підробив оригінальну упаковку вакцин від COVID-19, створивши більше 58 000 власних сумішей.

Зазначається, що партію його «вакцин» переправлено ​​за кордон, але невідомо, куди їх було відправлено.

За аналогічні злочини було заарештовано 70 осіб. Всього було зафіксовано близько 20 випадків підробок. Незважаючи на те, що про більшість випадків стало відомо наприкінці минулого року, нові подробиці було опубліковано тільки цього тижня.