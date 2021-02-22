В Україні кількість переселенців зросла майже до 1,5 мільйона осіб

В Україні протягом минулого місяця кількість внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій збільшилася на понад 1,7 тис. осіб - до 1 460 806.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Міністерства соціальної політики.

“Станом на 22 лютого 2021 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 460 806 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим”, - йдеться у повідомленні міністерства.

За даними Мінсоцполітики, станом на 25 січня в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб було внесено 1 459 086 осіб.

Читайте також: У Києві створять просвітницький центр для переселенців з Криму

Як повідомлялося, до каталогу національних проєктів цифрової трансформації увійдуть електронні послуги для внутрішньо переміщених осіб та мешканців тимчасово окупованих територій України.