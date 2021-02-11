У Києві створять просвітницький центр для переселенців з Криму

Київська міська рада ухвалила рішення про утворення комунальної бюджетної установи «Київський міський інформаційно-просвітницький центр «Крим – це Україна».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київради.

«У столиці є органи, які опікуються внутрішньо переміщеними особами з анексованого Криму та міста Севастополя. Проте система розгалужена, незручна, як наслідок – не настільки ефективна. Ми пропонуємо утворення єдиного центру, який акумулюватиме всі функції та забезпечуватиме реалізацію прав та свобод ВПО», - зазначив співавтор проєкту рішення, депутат Київради Вадим Васильчук.

Центр займатиметься інформаційно-консультативною підтримкою внутрішньо переміщених осіб з Автономної Республіки Крим, які проживають у столиці. Йдеться про адаптацію таких осіб, інтеграцію в громаду міста Києва, взаємодію з органами державної влади та органами місцевого самоврядування столиці.

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За переконанням депутатського корпусу Київради, створення єдиного центру сприятиме відродженню та розвитку української громади Криму, розвитку культури корінних народів України та національних меншин Криму.

«Також ми зможемо долучати інтелектуальний потенціал переселенців з активною громадянською позицією до розвитку громадянського суспільства в столиці», - додав Васильчук.

Комунальна установа «Київський міський інформаційно-просвітницький центр «Крим – це Україна» також налагоджуватиме взаємодію із громадськими об’єднаннями внутрішньо переміщених осіб з Автономної Республіки Крим та волонтерами.

Як повідомлялося, наприкінці минулого року Кабімін ухвалив постанову «Про внесення змін до Порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО)», яка спрощує отримання житла.