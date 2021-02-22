Медведчук і дух закону

Суддям, якщо вони вважають себе чесними й справедливими, доведеться обирати: дух чи буква

- Чи має право суддя при ухваленні рішення керуватися очікуваннями суспільства, навіть якщо це суперечить букві закону? – запитали в одного з суддів Верховного суду США.

І от що він відповів: - Закони в демократичному суспільстві завжди є вираженням суспільних очікувань. Змінюються суспільні очікування – змінюються закони. Інша справа, що сам процес ухвалення законів і утвердження судової практики надто тривалий і відстає від зміни суспільних очікувань. І з точки зору суспільства, закони часто є незадовільними.

Тому, ухвалюючи вердикт, суддя має обирати ту статтю закону з усіх можливих і те її трактування, яке максимально відповідає очікуванням суспільства, навіть якщо це не відповідає букві закону і судовим прецедентам. В цьому й полягає сенс дотримання Духу закону.

Тож коли сьогодні говорять про "політичну доцільність" у рішеннях по Медведчуку і компанії, треба зрозуміти, про що йдеться – про досягнення суто політичних дивідендів чи про врахування стратегічних очікувань українського суспільства.

І тут ідеться не про долю Медведчука як особи, і не про долю його медіахолдинга чи журналістів, які там працюють, а про майбутнє української державності, незалежності, європейського демократичного вибору. А очікування народу в цьому плані майже одностайні. Чи відповідає діяльність Медведчука і його холдинга їм? Мабуть ні.

Указ Зеленського, очевидно, оспорюватиметься Медведчуком і Козаком та Портновим у суді. І суддям, якщо вони вважають себе чесними й справедливими, доведеться обирати: дух чи буква...

Євген Якунов

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