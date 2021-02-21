Радник Авакова розповів, як реформуватимуть гідрометеорологічну службу ДСНС

Раннє виявлення і прогнозування небезпечних природних явищ — пріоритетний напрям діяльності Міністерства внутрішніх справ України цього року.

Про це, як передає Укрінформ, у програмі "Неофициальный разговор" на телеканалі "Дом" заявив керівник Громадської ради при МВС України, радник міністра Володимир Мартиненко.

"Оновлення гідрометеорології, яка є у нас в системі надзвичайних ситуацій, (необхідне - ред.) для того, щоб прогнозувати ось ці всі природні катаклізми заздалегідь, завчасно розуміти, коли вітер, коли обледеніння, коли сніг тощо... Щоб погодні зміни не спричинили колапс: "Ой, ми не були готові… Ой, не знали, що випаде сніг". — зазначив він.

Мартиненко наголосив, що реформування гідрометеорологічної служби ДСНС відбуватиметься за участю світових фахівців, що займаються цим питанням. Щоб українці отримали можливість завчасно і точніше бути поінформованими щодо прийдешніх погодних примх.

Раніше керівник МВС України Арсен Аваков заявляв, що в планах МВС — реформування гідрометеорологічної служби ДСНС. Що дасть можливість завчасно виявити та прогнозувати небезпечні гідрометеорологічні процеси — ураганний вітер, шквали, смерчі, град, повені, ожеледицю дорожнього покриття — прогнозувати пожежну небезпеку тощо.

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За словами міністра, метою реформування є модернізація гідрометеорологічних систем задля своєчасного одержання інформації щодо прогнозів. Це вкрай важливо для відповідного реагування й мінімізації наслідків та збереження людського життя.