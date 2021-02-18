В Україні забезпечили проїзд дорогами загального користування
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
«Станом на 7 год. 18 лютого, за інформацією Укравтодору, проїзд по дорогах загального користування забезпечено», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для розчищення доріг залучено 920 осіб та 670 од. техніки від Служби автомобільних доріг.
Додатково від ДСНС залучалося 6 од. важкої інженерної техніки (за добу розчищено 91 км), а саме у Хмельницькій області – 3 од. (розчищено 37 км), Івано-Франківській – 2 од. (24 км) та Львівській – 1 од. (30 км).
Для моніторингу обстановки погодних умов та надання допомоги у Івано-Франківській та Закарпатській областях на перевалах від ДСНС продовжують чергування 10 осіб та 6 одиниць техніки.
Підрозділами ДСНС протягом доби зі снігових заметів вивільнено 52 транспортні засоби (з початку негоди – 2 тис. 846 одиниць, у тому числі 113 карет швидкої медичної допомоги та 87 автобусів) та надано допомогу 135 особам (з початку негоди – 5 тис. 562 особам). Прибрано 25 повалених дерев. Від ДСНС залучалось 250 осіб та 86 од. техніки (з початку негоди – близько 4 тис. 900 осіб та 1 тис. 480 од. техніки).