Після сильних морозів в Україну йде потепління: де до кінця тижня буде +10°

У четвер, 18 лютого, в Україні очікується хмарна погода з невеликим снігом, на крайньому півдні з дощем.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«18 лютого хмарно з проясненнями. Невеликий, вдень в Приазов'ї помірний сніг, на крайньому півдні країни з дощем, подекуди ожеледь; у північних, вдень і в західних областях без істотних опадів. На дорогах країни ожеледиця», - йдеться в повідомленні.

Температура у північній частині вночі 12-17° морозу, вдень 7-12° морозу; на Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині вночі 3-8° морозу, вдень 1-6° морозу (на Закарпатті та півдні Одещини 1-6° тепла); на решті території вночі 9-14° морозу, вдень 3-8° морозу.

У Києві та Київській області 18 лютого без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7-10 м/с. Температура вночі у столиці 14-16° морозу, вдень 10-12° морозу; по області вночі 12-17° морозу, вдень 7-12° морозу.

Упродовж 19-20 лютого в Україні збережеться хмарна з проясненнями погода. 19 лютого у південно-східній частині помірний сніг, 20 лютого на Правобережжі невеликий сніг, на решті території без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно південний, 5-10 м/с, 19 лютого у південній частині північний, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура 19 лютого вночі 20-25°, вдень 8-13° морозу; у південній частині, більшості східних областей та на Закарпатті вночі 13-18°, вдень 3-8° морозу (на Закарпатті 0-5° тепла); 20 лютого вночі 10-15° морозу, на Сумщині до 20°, вдень близько 0°, на півночі Лівобережжя 1-6° морозу, в західних областях та на Одещині вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° тепла.

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У столичному регіоні 19 лютого без опадів, 20 лютого невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура 19 лютого вночі 20-25° морозу, вдень 8-13° морозу; 20 лютого вночі 10-15° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У неділю, 21 лютого, синоптики обіцяють в Україні без істотних опадів, лише на північному сході країни вдень невеликий мокрий сніг. Температура впродовж доби від 3° тепла до 3° морозу, на північному сході та сході країни вночі 4-10° морозу, вдень на Закарпатті, місцями Прикарпатті та крайньому півдні країни 4-10° тепла.

22 лютого без істотних опадів, лише на північному сході та сході країни невеликий дощ та мокрий сніг. Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу; вдень 4-10° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни до 13° тепла, у східних областях 0-5° тепла.

У Києві 21-22 лютого без істотних опадів. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вдень 22 лютого 4-9° тепла).