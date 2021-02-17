Черкаси цієї ночі були найхолоднішим містом Центральної Європи
Про це повідомив у Фейсбуці начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань, передає Укрінформ.
За словами Постриганя, це сталося внаслідок унікальної синоптичної ситуації: відбулося поєднання осередку холоду зі сходу та вихолоджувальної дії антициклону із заходу на фоні малохмарної та маловітряної погоди.
Попередній рекорд мінімальної температури у Черкасах становив -27,5º, він тримався з 2003 року.
Як зауважив начальник облгідрометцентру, за останні 30 років спостережень таких сильних морозів у другій половині лютого не було.
Як повідомляв Укрінформ, за прогнозом Українського гідрометцентру, в Україні у середу переважно без опадів, сніг очікується лише у західних та північних областях, уночі 16-21°, на Сумщині та місцями у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській областях до 25° морозу, вдень 6-11° морозу.