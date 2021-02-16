В Україні дужчає мороз – де стовпчик термометра впаде до -25°

В Україні у середу переважно без опадів, сніг очікується лише у західних та північних областях, уночі 16-21°, на Сумщині та місцями у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській областях до 25° морозу, вдень 6-11° морозу.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Уночі у північно-західній частині невеликий сніг, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій областях помірний сніг і мокрий сніг (вдень на крайньому заході місцями налипання мокрого снігу та ожеледь); на решті території без істотних опадів. На дорогах країни ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що температура у західних та південних областях вночі 9-14°, вдень 0-5° морозу (на Закарпатті вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°); на решті території вночі 16-21°, на Сумщині та місцями у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській областях 22-25° морозу, вдень 6-11° морозу.

У Києві та області 17 лютого без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 16-18°, вдень 6-8° морозу, на Київщині вночі 16-21°, вдень 6-11° морозу.

Згідно з прогнозом, в Україні 18 лютого хмарно з проясненнями; невеликий сніг, вночі в Карпатському регіоні, вдень у південно-східних областях помірний сніг, вночі у східних, вдень у північних та західних областях (крім Карпат) без опадів; температура у північній частині вночі та вдень 8-13° морозу, на північному сході країни вночі 14-19°, вдень 10-15° морозу; на решті території вночі 6-11°, вдень 2-7° морозу; у південно-західних областях вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

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19 лютого у південно-східній частині хмарно з проясненнями, вночі помірний, вдень невеликий сніг, на решті території невелика хмарність без опадів. Температура вночі 17-22° морозу, у північній частині до 25°, вдень 8-13° морозу; у південній частині, більшості східних областей та на Закарпатті вночі 9-14°, вдень 3-8° морозу (на Закарпатті 0-5° тепла).

На дорогах країни ожеледиця.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с, у південній частині пориви 15-20 м/с; 19 лютого у північній частині - змінних напрямків, 3-5 м/с.

На Київщині 18 лютого хмарно з проясненнями, 19 лютого невелика хмарність. Без опадів, лише вночі 18 лютого місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер 18 лютого північний, 5-10 м/с, 19 лютого змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі та вдень 8-13° морозу (вночі 19 лютого 17-22° морозу, місцями до 25°).

Синоптики прогнозують 20 лютого вдень в Україні, крім сходу, 21 лютого у східній частині невеликий сніг (20 лютого в західних областях вдень з дощем), на решті території без опадів. Температура 20 лютого вночі 13-19° морозу, на Сумщині до 22°, вдень 2-8° морозу; в західних областях та на Одещини вночі 5-10° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла (на Закарпатті вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла); 21 лютого послаблення морозів: вночі 4-10° морозу, вдень близько 0°; на заході та півдні країни вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

У столичному регіоні на вихідні лише вдень 20 лютого ймовірний невеликий сніг. Температура 20 лютого вночі 14-19° морозу, вдень 2-7° морозу; 21 лютого вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°.