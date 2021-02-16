З Києва за добу вивезли понад 16 тисяч тонн снігу

За минулу добу у Києві дорожники вивезли понад 16 тисяч тонн снігу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє КК "Київавтодор".

"Столичні дорожники продовжують у цілодобовому режимі очищати місто від снігу. Його вивозять насамперед із вулиць, площ, зупинок громадського транспорту. За минулу добу вивезено понад 16 тисяч тонн снігу", - йдеться у повідомленні.

Уночі вулиці та тротуари очищали від снігу та обробляли протиожеледними засобами 304 одиниці транспорту, а також 40 бригад із ручного прибирання. Наразі працюють 437 одиниць спецтехніки підприємства і 71 бригада ручного прибирання.

«Київавтодор» звертається до водіїв із проханням прибрати авто з крайніх смуг руху, адже через припарковані машини не може повноцінно працювати спецтехніка для вивезення снігу й очищення доріг.

Як повідомлялося, у вівторок, 16 лютого, в Україні буде без істотних опадів, температура вдень 8-13° морозу.

Фото: Київавтодор