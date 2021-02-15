Сніг та 20-градусні морози не відступлять до вихідних

У вівторок, 16 лютого, в Україні буде без істотних опадів, температура вночі у більшості областей 15-20°, на півночі Лівобережжя до 26° морозу, вдень 8-13° морозу.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«16 лютого без істотних опадів; на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с», - йдеться в повідомленні.

Температура вночі становитиме 15-20°, на півночі Лівобережжя 21-26° морозу, вдень 8-13° морозу; у південній частині і на Закарпатті вночі 9-14°, вдень 3-8° морозу (на Закарпатті 0-3° морозу).

У Києві та Київській області 16 лютого хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Температура вночі у столиці 16-18°, вдень 10-12° морозу; по області вночі 15-20°, вдень 8-13° морозу.

У середу, 17 лютого, синоптики обіцяють в Україні без істотних опадів, вдень у північних областях невеликий, у західних областях помірний сніг. Температура вночі 17-22° морозу, на крайньому заході, півдні та сході 12-17° морозу, вдень 5-10°, у західних областях 2-7° морозу.

18 лютого в Україні очікується невеликий, вночі в Карпатському регіоні, вдень у південно-східних областях помірний сніг, вночі у східних, вдень у північних областях без істотних опадів. Температура вночі 6-11°, вдень 3-8° морозу, у західних областях вночі та вдень 2-7° морозу (вдень на Закарпатті близько 0°), у північних областях вночі та вдень 8-13° морозу, на північному сході країни вночі 15-20°, вдень 11-16° морозу.

На дорогах країни ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північний, 5-10 м/с, вдень 18 лютого у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

У столичному регіоні 17-18 лютого хмарно з проясненнями. 17 лютого вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг; температура вночі 17-22° морозу, вдень 5-10° морозу. 18 лютого вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів; температура вночі та вдень 8-13° морозу. На дорогах ожеледиця.

Упродовж 19-20 лютого в Україні, за прогнозами синоптиків, без опадів, лише у південно-східній частині та на Закарпатті 19 лютого невеликий сніг.

Температура вночі 16-22° морозу, на Сумщині до 25°, вдень 7-13° морозу; у південній частині та на Прикарпатті вночі 10-15° (на південному сході 19 лютого 5-10° морозу), вдень 2-7° морозу (на Закарпатті та півдні Одещини вночі 1-7° морозу, вдень 0-5° тепла).

У Києві 19-20 лютого без опадів. Температура вночі 16-21°, вдень 8-13° морозу.