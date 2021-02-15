Зимова казка: набережна Бердянська вкрилась льодом
Фото
Укрінформ
На території Запорізької області продовжує вирувати арктичний циклон. Після шторму Набережна курортного Бердянська вкрилась кригою.
Фото міста, вкритого льодовою кіркою, виклала на своїй сторінці у Фейсбук місцева фотохудожниця Тетяна Черемисіна.Після шторму набережна Бердянська вкрилась льодом / Фото: Tanya Cheremysina
За інформацією запорізького гідрометцентру, сьогодні, 15 лютого на території області зберігатиметься ожеледиця, температура повітря вдень 1-6° морозу.
Впродовж доби 16 лютого у місті Запоріжжя та на території Запорізької області на дорогах зберігатиметься ожеледиця. (I рівень небезпечності, жовтий).