На Прикарпатті через негоду «відрізані» майже 50 сіл

На Прикарпатті через негоду «відрізані» майже 50 сіл

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Укрінформ
На Прикарпатті через негоду відсутнє сполучення до 48 населених пунктів. Найбільше замело біля Галича. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

«Відсутнє сполучення до 48 населених пунктів - Коломия (5 населених пунктів): Джурків, Назірна, Хоросно, Сідлище, Мала Кам’янка. Городенка (11 населених пунктів): Слобідка, Уніж, Монастирок, Семенівка, Семаківці, Михальче, Чортовець, Рогиня, Острівець, Михальче, Білка. Галич (14 населених пунктів): Ганівці, Острів, Суботів, Демешківці, Німшин, Поплавники, Дорогів, Колодіїв, Бишів, Сарники, Діброва, Озеряни, Слобода, Різдвяни. Тлумач (13 населених пунктів): Ісаків, Петрів, Сокирчин, Делева, Долина, Гaрасимів, Яківка, Жуків, Прибилів, Гостів, Будзин, Мостище, Луг. Снятин (5 населені пункти): Бучачки, Трофанівка, Кулачківці, Хом’яківка, Валенці», - повідомляє управління ОДА.

Тут зазначають, що ще 12 населених пунктів опинилися без сполучення частково.

З метою надання допомоги у розчищенні проїжджих частин доріг в області додатково від ДСНС України прибула інженерна машина розгородження з сідельним тягачем (м. Дрогобич) та шнекороторний снігоочищувач з Чернівецької області.

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За інформацією управління ДСНС в Івано-Франківській області, за минулу добу рятувальники вивільнили зі снігових заметів 8 автомобілів. Серед них - 2 карети швидкої допомоги і 3 автобуси. Рятувальники двічі доправляли медиків до хворих, до медичних закладів транспортували трьох осіб, серед яких була й породілля.

Синоптики обіцяють на 15 лютого на Прикарпатті складні погодні умови. У зв’язку з хуртовинами та снігопадами у високогір’ї Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека (третій рівень). В області оголошено штормове попередження.

Фото: ДСНС

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