На біостанції Харківського національного університету імені Каразіна в селищі Гайдари бабак Тимко III, якого традиційно будять у перші дні лютого, спрогнозував прихід весни за шість тижнів.

Від самого ранку в області хмарна погода з туманом, який до обідньої пори лише посилювався, тож тваринка своєї тіні не побачила, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Будили Тимка науковий співробітник лабораторії екології біофаку Володимир Ронкін і співробітник біологічного факультету Надія Токарська. За їх словами, «синоптик» цього року добре спав.

Бабак Тимко навіщував ранню весну в Україні / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

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«Весна вже наступає. Весна буде ранньою, але треба почекати, через 6 тижнів буде тепло», — сказала Токарська, яка дістала Тимка з його дерев’яної хатки.

Одна з організаторів Дня бабака Людмила Доля додала: «Прогнози наших бабаків точні, це погода інколи підводить».

Уже традиційно Тимко робить жартівливий прогноз на актуальну тему - цього року організатори Дня бабака запропонували підопічному університетських біологів визначити, який вид захисту від коронавірусу дієвіший. Йому на вибір запропонували розкладені на столику «вакцину», «політ на Марс» у вигляді іграшкової ракети, спорт, який символізувала маленька гиря, фрукти – символ здорового харчування та «витримку», яку символізувала іграшка, так званий «ждун» (скульптура голландської художниці Маргріт ван Бреворт Homunculus loxodontus). Тваринку запускали на стіл тричі: він «обрав» гирю та двічі поспіль витримку. Тож, зазначила Токарська, українцям треба набратися терпіння і не забувати про спорт.

Як повідомляв Укрінформ, на біостанції університету ім. Каразіна щороку 2 лютого відзначають День бабака за прикладом Дня бабака в штаті Пенсильванія (США), де бабака Філа свого часу вважали світовим синоптиком.

Згідно з повір'ям, якщо день похмурий, бабак не бачить своєї тіні і спокійно залишає нору - значить, зима скоро закінчиться і весна буде рання. Якщо ж день сонячний, бабак бачить свою тінь і, злякавшись її, ховається назад в нору - буде ще 6 тижнів зими. На Харківщині хранителі бабаків «розшифровують прогноз» дещо інакше, фактично поєднуючи два варіанти.

На Харківщині День бабака проводять із 2004 року з ініціативи науковців університету та журналістів, які хотіли привернути увагу до виду, що на той час опинився на межі зникнення в регіоні.

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3 2012 році бабаки почали робити жартівливий прогноз на якусь актуальну тему, зокрема, «віщували» про футбольне ЄВРО-2012, курс долара і чи буде сніжною наступна зима.