У світі відзначають День бабака

У світі 2 лютого відзначають День бабака.

Як повідомляє Укрінфрм, це традиційне американське свято, започатковане приблизно у 1841 році, яке поступово вийшло за межі штату Пенсільванія, поширившись не тільки по інших штатах США і Канаді, а й далеко за межами Америки.

Щороку цього дня рано-вранці в містечку Панксатоні, в горах штату Пенсільванія, з нірки випускають бабака на ім’я Філ, який, згідно з легендою, має передбачити терміни початку весни. Якщо бабак бачить свою тінь, то лізе спати назад до нори – отже, буде ще кілька морозних тижнів. Але якщо день похмурий, бабак не бачить тіні і не вертається до нори – варто чекати на ранню весну.

Повне офіційне ім’я американського бабака – «Великий Філ – провидець із провидців, мудрець із мудреців, пророк із пророків».

Віднедавна День бабака відзначають і в Україні, хоча традиції передбачати погоду за поведінкою тварин чи птахів надзвичайно давні. Зараз в Україні є два бабаки-«метеорологи» – харківський Тимко і львівська Маруся.

Утім, прогнози бабаків зазвичай далекі від істини.