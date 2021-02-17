У Трускавці рятують пів сотні лебедів, які вмерзають в кригу

У курортному Трускавці на Львівщині небайдужі мешканці рятують від негоди близько 60 лебедів, які живуть на місцевому водосховищі, наразі скутому льодом.

Як передає кореспондент Укрінформу, у місті розгорнули цілу операцію з порятунку цих птахів, які страждають зараз від лютого морозу. До порятунку приєдналися депутати міськради, громадські активісти і просто небайдужі містяни.

Уже близько двох років на Трускавецькому питному водосховищі живуть лебеді, і зараз, незважаючи на зиму та люті морози, тут залишається біля 60 птахів - розповіли у відеосюжеті місцевого інтернет-каналу суспільного мовлення TRUSKAVETS On-Line.

Деякі з лебедів примерзають до криги, кілька з них уже померли, їх врятувати не вдалося. Одного хворого птаха спочатку забрала до себе небайдужа трускавчанка Наталя Лисик, а потім його передали на лікування у найближчий від Трускавця зоопарк «Лімпопо» (с. Меденичі, Дрогобицького району).

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Один із містян Володимир Болюк розповів, що допомагати птахам починали разом із рятувальниками ДСНС – різали лід, складали його, робили ополонку, мешканці міста приходили і допомагали, як могли.

«Наразі пильнуємо, щоб лід не покривав воду. Якби не люди, то ці птахи би всі загинули. Люди постаралися і зробили будиночок для лебедів, такий вітрозахист для них», - зазначив Болюк.

Депутат міськради Андрій Остапчук, який долучився до порятунку птахів, повідомив, що організував підвезення корму для лебедів та сіна, у якому б вони мали змогу погрітися.

Громадська активістка Уляна Лешковець заявила, що наразі робиться все можливе для порятунку лебедів, і зараз є все необхідне. Вона тільки звернулася до мешканців і гостей Трускавця з проханням не годувати лебедів хлібом, це категорично заборонено, птахів годують зерном.