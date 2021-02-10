Двісті лебедів поселилися на Пруті поблизу людських домівок

У Чернівецькій області на річці Прут поселилися більше 200 лебедів-шипунів. Вони оселилися поблизу місця проживання людей.

Про це у Фейсбук повідомляють на офіційній сторінці Мамаївської ОТГ, передає Укрінформ.

"Один з рідкісних представників пернатого царства — лебідь-шипун, облюбував для себе акваторію річки Прут на території Мамаївської ОТГ. В даний час на водоймі знаходяться більше 200 лебедів", - йдеться у повідомленні.

У природі, як правило, ці птахи мешкають на малолюдних річках та озерах, які поросли очеретом, проводячи майже весь час на воді. Але всупереч цьому, лебеді обрали водойму поблизу від місця проживання людини.

"Це означає, що до птахів дуже добре ставляться і їх підгодовують. У зв’язку з цим людей просять не годувати білих красенів хлібом, адже їх шлунок погано сприймає таку їжу і через це птахи можуть навіть загинути, а за можливості підгодовувати їх зерном пшениці або кукурудзи", - додали в Мамаївській ОТГ.

Лебідь-шипун перебуває під охороною Директиви ЄС про охорону диких птахів, Бернської та Боннської конвенцій та Угоди про охорону афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів.

Фото:Мамаївська ОТГ, ФБ