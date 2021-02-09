На Львівщині врятували 15 лебедів, які примерзли до криги

У місті Сокаль на Львівщині працівники ДСНС врятували 15 лебедів, які примерзли до криги на річці Західний Буг.

Про це повідомляє Нео.Радіо у Фейсбуці, передає Укрінформ.

На Львівщині працівники ДСНС врятували 15 лебедів

«8 лютого протягом дня на службу порятунку «101» двічі надходило повідомлення про те, що в місті Сокаль по вул. Сонячній та вул. Б. Хмельницького на річці Західний Буг примерзли лебеді на кризі та не можуть самостійно вибратись. Рятувальники Сокальського районного сектору прибули на річку, з’ясували, що на кризі примерзло близько 15 лебедів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, щоб дістатися до птахів працівники ДСНС за допомогою човна, багра та мотузки спустилися на кригу і пробили дорогу. Лебедів звільнили від льодової пастки та випустили на воду, а двох, які дуже довго перебували в крижаній пастці та не змогли самостійно пересуватись, передали волонтерам зоозахисту.