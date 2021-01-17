На Одещині рятувальники допомогли злетіти зграї лебедів, які вмерзли в кригу ставка

Рятувальники Окнянського районного сектора ДСНС врятували від загибелі 16 лебедів, які вмерзли лапками в кригу ставка на околиці смт Окни.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Одеського облуправління ДСНС.

"16 січня о 9 год. 51 хв. до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що потрібна допомога з вилучення зграї лебедів зі ставка за адресою: смт. Окни, вул. Першотравнева... Працівники ДСНС розбили крижану пастку й дали змогу лебедям злетіти з примерзлої частини ставка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до порятунку 16 лебедів було залучено човен і 4 чоловік особового складу районного сектора ДСНС.

Фото: ДСНС