На Херсонщині досі не встановили, на якому полі і чим отруїлися червонокнижні журавлі

Про це директор Біосферного заповідника ім. Фальц-Фейна «Асканія-Нова» Віктор Гавриленко повідомив 16 січня в онлайн режимі під час засідання робочої групи, створеної в ОДА для з’ясування причин масової загибелі птахів, передає кореспондент Укрінформу.

«На цій схемі показано центр Великого Чапельського поду, де концентруються птахи на ніч, злітаючись з території в радіусі 40 км. Тому зрозуміло, що область пошуку буде достатньо велика. Перед новим роком, поки не було сильних туманів, ми спостерігали ранкові вильоти цієї зграї журавлів у трьох напрямках – у цих напрямках і буде далі вестися пошук… Є спектрометричний спосіб перевірки (для встановлення якою саме речовиною отруїлися птахи – ред.) і якщо потрібно, то я методику можу показати досліджень, але це все має робити сертифікована лабораторія», - заявив Гавриленко.

Він звернув увагу, що наразі не встановлено, в якому саме місці отруїлися журавлі. Проте директор заповідникам акцентував увагу на тому, що необхідна комплексна перевірка господарства, на полі якого, поблизу заповідника, з трактора розкидали зерно, оброблене невідомою речовиною. Гавриленко зазначив, що не може стверджувати, що журавлі сідали саме на це поле (пошук передусім, відразу після виявлення загиблих журавлів, вели на суміжних з заповідником територіях, у буферній зоні, тому вдалося зафіксувати конкретне порушення саме тут ), проте «це зачіпка, треба аналізувати і шукати наступні поля». За його словами, у перевірках мають брати участь фахівці держпродспоживслужби, екоінспекції, держпраці.

Як розповів Гавриленко, вже зараз можна казати про порушення, виявлені у результаті конкретного факту: відсутність звернення чи попередження до органу місцевого самоврядування та адміністрації біосферного заповідника про проведення агрохімробіт; відсутність буферної зони при обробці поля (тим більше, що перша лінія обробки проходить за 30 метрів від заповідної зони, підходить до села), відсутність попереджувальних знаків на краях поля, що воно оброблене, відсутність дотримання правил техніки безпеки при проведення агрохімробіт та інше.

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Що стосується саме цього агропідприємства, то, як зазначили під час засідання робочої групи, вже є погодження на проведення позапланової перевірки, тому з 18 січня таку перевірку проведуть фахівці Державної екологічної інспекції Південного округу.

Як прозвучало під час наради, загиблих журавлів безпосередньо на полях не знайдуть – адже отрута пролонгованої дії і птахи помирають протягом кількох днів та й після оприлюднення інформації про масову загибель журавлів, їх рештки могли прибрати з зон, де вони харчувалися.

«Я хочу констатувати, що це проблема не лише біосферного заповідника, це системна проблема. Вона виникла не сьогодні, вона виникла у результаті відсутності дієвого контролю за господарюванням на землях сільськогосподарського призначення. Я можу привести масу прикладів, коли нас палили, труїли і тільки коли доходили до біосферного заповідника, коли ми підіймаємо галас…», - каже Гавриленко.

За його словами, для запобігання таким ситуаціям, необхідно сформувати пропозиції щодо внесення змін у нормативну документацію на законодавчому рівні, рівні Кабінету Міністрів, Міністерства охорони здоров’я, МінАПК. Він акцентував увагу на тому, що птахи вилітають за межі об’єктів природно – заповідного фонду України. «Тому щодо застосування таких препаратів (для боротьби з гризунами – ред.)- треба прописати в нормативну базу», - зазначив директор заповідника.

Гавриленко повідомив, що перші 46 загиблих журавлів він виявив 2 січня на території заповідника. Відразу повідомив про цей факт ГУ Держпродспоживслужби, адже був попереджений про випадок пташиного грипу в області. На місце оперативно прибули фахівці, були взяті проби для перевірки. 4 січня йому повідомили телефоном, що птахи загинули не від пташиного грипу і вже тоді розпочалися пошуки місця, де вони могли отруїтися. Він відзначив, що спочатку всі служби активно взаємодіяли з заповідником задля встановлення обставин загибелі журавлів, а потім справа «пригальмувалась».

Перший заступник голови ОДА Дмитро Бутрій, який очолює робочу групу, що з’ясовує обставини масової загибелі птахів, відзначив, що втрачений певний час через бюрократію, з’ясування повноважень, і елементарну відсутність комунікації між структурами, що мають допомагати заповіднику у з’ясуванні причин загибелі птахів. Зокрема, як зазначила представниця ГУ Держпродспоживслужби, перевірку вони можуть здійснювати лише після того, як будуть визначені підприємства, де треба провести позапланову перевірку, також потрібно письмове звернення від керівника заповідника щодо цього. Бутрій нагадав, що ситуація виникла не сьогодні і що не треба чекати засідання робочої групи, а можна було визначити перелік господарств, які треба перевірити, комунікувати з керівництвом заповідника з цього приводу та пояснити, що необхідно для проведення організації позапланових перевірок на законних підставах.

«Чітко визначити перелік агропідприємств (які розташовані на території в радіусі 40 км від території заповідника)», - зазначив Бутрій за результатами обговорення. На поля цих агропідприємств мають оперативно виїхати фахівці для того, щоб відібрати проби зерна.

Також виникла проблема через те, що досі невстановлена речовина, якою отруїлися птахи. Хоча, як зазначив під час наради представник ГУ Держпродспоживслужби, ймовірно, це препарат антикоагулянтної дії. Таку експертизу в Херсоні зробити не можуть – зразки необхідно направити до контрольно-токсилогічних лабораторій, зокрема, в Одесу. Як зазначила під час робочої наради заступниця начальника слідчого управління ГУ Нацполіції в області Наталія Іванюк, наразі призначено експертизу, яку має провести Національний науковий центр Інституту судових експертиз (Харків). «На сьогоднішній момент у слідства є два напрямки, які не встановлені: якою саме отрутою і де саме вони харчувалися… Експертиза призначена, вона буде проведена, але термін проведення – не місяць, кажуть, що це місяця півтора-два», - зазначила Наталія Іванюк.

За її словами, поліція готова направити зразки матеріалів і в Одесу, і навіть якщо це не буде експертне дослідження, воно допоможе встановити, якою саме речовиною отруєні журавлі.

Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині продовжують гинути червонокнижні сірі журавлі.