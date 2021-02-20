Будівництво Музею Революції Гідності має розпочатись цьогоріч – МКІП

Міністерство культури та інформаційної політики розраховує, що проєктно-будівельні роботи зі створення Музею Революції Гідності розпочнуться вже в цьому році. У Бюджеті-2021 на цей проєкт закладено 50 млн грн.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляється на сайті Міністерства культури та інформаційної політики.

Зазначається, що переговори з переможцем архітектурного конкурсу - німецькою компанією Kleihues + Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH - перебувають на завершальній стадії.

У Міністерстві зауважують, що, навіть не маючи приміщення, Музей щорічно реалізовує низку проєктів з ушанування учасників Революції гідності та підготував масштабну програму до Дня Героїв Небесної Сотні. В рамках цих заходів музеєм організовано виставки, екскурсії, презентації відповідних відеоматеріалів і видань. Особливу увагу має привернути проєкт "Промені гідності" на алеї Героїв Небесної Сотні, який цього року буде доповнено музичним складником.

Як повідомлялося, 17 лютого Кабінет Міністрів затвердив план заходів зі вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на 2021—2025 роки.

План передбачає проведення низки просвітницьких, культурно-освітніх, комеморативних заходів, присвячених пам’яті жертв та учасникам Революції гідності, зокрема, забезпечення проєктування, будівництва та функціонування Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Революції Гідності.

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Того ж дня Верховна Рада схвалила заяву, якою визнала Революцію гідності “одним із ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи”.

20 лютого українці відзначають День Героїв Небесної Сотні. Цей День відзначається щорічно 20 лютого згідно з Указом Президента від 11 лютого 2015 року «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні».