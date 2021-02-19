Українська туристка загинула під час відпочинку в Єгипті

Українська туристка з Рівного загинула минулого тижня під час відпочинку в Єгипті, тіло померлої мають доставити до України сьогодні, 19 лютого.

Про це Укрінформу повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"13 лютого в Єгипті загинула українка. Посольство України в Єгипті забезпечує консульський супровід цієї справи. Планується, що 19 лютого тіло померлої буде доставлено до України (м.Львів)", - зазначив він.

Раніше видання "Рівне вечірнє" повідомило, що нещастя трапилося 13 лютого з 65-річною рівнянкою. Відомо, що жінка займалася підводним плаванням.