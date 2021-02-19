Суд відклав до 23 лютого винесення вироку Стерненку
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Варто зазначити, що прокуратура звернулась із клопотанням до суду призначити Стерненку покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, звинувативши підсудного у викраденні жителя Лиманського району Сергія Щербича, розбої та незаконному зберіганні вогнепальної зброї (ст. 246, 187 та 263 Кримінального кодексу України).
У свою чергу, Стерненко заперечує причетність до інкримінованих злочинів, зазначивши в суді, що підставою для відкриття низки кримінальних справ стала бездоказова заява депутата Лиманської райради від партії «Довіряй ділам» Сергія Щербича про напад на нього і викрадення «заради 300 гривень», а також знайдена слідчим у помешканні підсудного зброя.
«Що є з доказів (у прокуратури - ред) проти мене? Є слова самого Сергія Щербича - і все. Більш нічого нема: немає свідків, немає фото чи аудіо, невідомо, чи взагалі хтось колись нападав на Щербича. Є тільки його слова, і на основі цих слів мене звинуватили у викраденні людини і в розбійному нападі», - зазначив Стерненко.
Екслідер одеського «Правого сектора» вважає, що справа проти нього є «початком політично вмотивованих розправ від Труханова (Геннадій Труханов, одеський міський голова - ред.)...», нагадавши, що у 2015 році до нього додому прийшов слідчий з обшуком, під час якого він добровільно видав правоохоронцям пневмат, колекційний ніж і стартовий (шумовий) пістолет. Як уточнив Стерненко, в експертизі пістолета (який вільно продається і не потребує дозволу) прямим текстом сказано, що пістолет стартовий. Далі написано, що «експерт МВС викрутив зі ствола втулку і після цього зміг вистрілити ґумовими кулями з нього. Тобто експерт сам зробив із стартового пістолета травмат. Але при цьому він вказав, що зброя стала вогнепальною».
В останні дні лютого, зауважив підсудний, судовий процес дуже прискорився: «Раніше засідання відбувалися раз на місяць. А тут стали відбуватись щотижня. І ось за останні 7 днів їх було аж 3».
Як повідомляв Укрінформ, завершується судове розслідування кримінального провадження проти екслідера «Правого сектора» за звинуваченням у скоєнні злочину за ознаками ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу. Йдеться про третій напад на Стерненка та його дівчину 24 травня 2018 року. Тоді він смертельно поранив одного з двох учасників нападу - Івана Кузнєцова. Другий учасник нападу Олександр Ісайкул виїхав з України.