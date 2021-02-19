Суд відклав до 23 лютого винесення вироку Стерненку

Приморський райсуд Одеси вирішив відкласти до 23 лютого винесення вироку екслідеру Одеської облорганізації «Правого сектора» Сергію Стерненку, якому прокуратура інкримінує скоєння трьох злочинів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Варто зазначити, що прокуратура звернулась із клопотанням до суду призначити Стерненку покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, звинувативши підсудного у викраденні жителя Лиманського району Сергія Щербича, розбої та незаконному зберіганні вогнепальної зброї (ст. 246, 187 та 263 Кримінального кодексу України).

У свою чергу, Стерненко заперечує причетність до інкримінованих злочинів, зазначивши в суді, що підставою для відкриття низки кримінальних справ стала бездоказова заява депутата Лиманської райради від партії «Довіряй ділам» Сергія Щербича про напад на нього і викрадення «заради 300 гривень», а також знайдена слідчим у помешканні підсудного зброя.

«Що є з доказів (у прокуратури - ред) проти мене? Є слова самого Сергія Щербича - і все. Більш нічого нема: немає свідків, немає фото чи аудіо, невідомо, чи взагалі хтось колись нападав на Щербича. Є тільки його слова, і на основі цих слів мене звинуватили у викраденні людини і в розбійному нападі», - зазначив Стерненко.

Екслідер одеського «Правого сектора» вважає, що справа проти нього є «початком політично вмотивованих розправ від Труханова (Геннадій Труханов, одеський міський голова - ред.)...», нагадавши, що у 2015 році до нього додому прийшов слідчий з обшуком, під час якого він добровільно видав правоохоронцям пневмат, колекційний ніж і стартовий (шумовий) пістолет. Як уточнив Стерненко, в експертизі пістолета (який вільно продається і не потребує дозволу) прямим текстом сказано, що пістолет стартовий. Далі написано, що «експерт МВС викрутив зі ствола втулку і після цього зміг вистрілити ґумовими кулями з нього. Тобто експерт сам зробив із стартового пістолета травмат. Але при цьому він вказав, що зброя стала вогнепальною».

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В останні дні лютого, зауважив підсудний, судовий процес дуже прискорився: «Раніше засідання відбувалися раз на місяць. А тут стали відбуватись щотижня. І ось за останні 7 днів їх було аж 3».

Як повідомляв Укрінформ, завершується судове розслідування кримінального провадження проти екслідера «Правого сектора» за звинуваченням у скоєнні злочину за ознаками ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу. Йдеться про третій напад на Стерненка та його дівчину 24 травня 2018 року. Тоді він смертельно поранив одного з двох учасників нападу - Івана Кузнєцова. Другий учасник нападу Олександр Ісайкул виїхав з України.