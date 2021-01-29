Суд віддав Стерненка на поруки депутату від «Голосу»

Приморський райсуд м. Одеси змінив запобіжний захід активісту Сергію Стерненку – передав його на поруки народному депутату із фракції «Голос» Роману Лозинському.

Про це у Фейсбуці повідомив сам Лозинський, передає Укрінформ.

«Щойно суд задовольнив мою заяву про взяття на поруки Сергій Стерненко та скасував домашній арешт (Стерненку – ред.)», - поінформував Лозинський.

Як повідомляв Укрінформ,, 15 червня Шевченківський райсуд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Апеляційний суд залишив це рішення чинним.

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Зі свого боку начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що за фактом сутичок під судом п'ятьох осіб доправили до райуправління поліції: одного – після конфлікту з журналісткою одного з телеканалів, інші четверо заважали поліцейським, коли вони намагалися припинити цей конфлікт. Також після цих подій двох поліцейських було відсторонено від займаних посад.

За даними ЗМІ, тоді під судом серед затриманих був активіст Микола Виговський.

Стерненку 11 червня оголосили про підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (Умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (Носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників напали на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та у другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.

У серпні 2020 року Стерненку вручили обвинувальний акт у справі про вбивство Кузнєцова та носіння холодної зброї без дозволу.