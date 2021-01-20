Акція на підтримку Стерненка: суд закрив ще одну справу щодо активіста Виговського

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці інформує юридична компанія «Міллер».

«Сьогодні було закрито ще одну (вже останню) справу про адміністративне правопорушення за підтримку Сергія Стерненка (щодо Виговського – ред.)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця справа надійшла до суду ще 6 липня, була повернута суддею на дооформлення, і потім поліцейські у своєму рапорті написали, що недоліки неможливо усунути, і повернули справу знову в суд.

А Шевченківський райсуд Києва розглянув протокол про адмінпорушення щодо Виговського за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство), і за результатами цього розгляду суддя прийшов до рішення про необхідність закриття провадження у зв’язку із відсутністю в діях Виговського складу та події адмінправопорушення.

У юридичній компанії також нагадали, що у червні минулого року активісти Антон Коваленко, Олександр Кір’яков і Микола Виговський були присутні під час мирної акції, яка відбулася під стінами Шевченківського райсуду на підтримку Стерненка, якому в той час обирали запобіжний захід. Зазначається, що того дня всіх трьох «поліція висмикнула з натовпу і затримала», Виговський нібито висловлювався нецензурною лайкою в публічному місці, але до протоколу жодних належних доказів додано не було.

«Вважаючи вищевказані дії працівників поліції неправомірними та необґрунтованими, адвокатами нашої компанії було підготовлено відповідну позицію, яку суддя Шевченківського суду повністю підтримав», - уточнили у компанії «Міллер».

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Як повідомлялося, 11 серпня Шевченківський райсуд Києва закрив першу справу про адмінправопорушення щодо активіста Виговського, який був присутній під судом 15 червня у день обрання запобіжного заходу Стерненку, за відсутністю події та складу адмінпорушення.

15 червня Шевченківський райсуд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Апеляційний суд залишив це рішення чинним.

Зі свого боку начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що за фактом сутичок під судом п'ятьох осіб доправили до райуправління поліції: одного – після конфлікту з журналісткою одного з телеканалів, інші четверо заважали поліцейським, коли вони намагалися припинити цей конфлікт. Також після цих подій двох поліцейських було відсторонено від займаних посад.

За даними ЗМІ, тоді під судом серед затриманих був активіст Микола Виговський.

Стерненку 11 червня оголосили про підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників напали на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та у другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.

У серпні 2020 року Стерненку вручили обвинувальний акт у справі про вбивство та носіння холодної зброї без дозволу.